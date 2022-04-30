مصر – حذر طبيب القلب المصري، جمال شعبان، من كارثة صحية مدمرة للمجتمع، بعد تداول مقطع فيديو صادم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور المصري في تدوينة له عبر صفحته في “فيسبوك”: “تخيلوا فساد الذمم وصل لإيه الحواوشي من ورق كراتين البيض المفروم بعد نقعه في صبغة، وبنقول السرطان زاد ليه والفشل الكلوي زاد ليه والجلطات والموت المفاجيء زادوا ليه؟، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، كشف خلاله أحد الناشطين، طريقة جديدة تستخدمها بعض المطاعم، للغش في اللحوم، من خلال صنعها من كراتين البيض الورقية، مستغلين زيادة الطلب على الوجبات الجاهزة في رمضان.

وبحسب الفيديو، فإن عددا من المطاعم المصرية تقوم بصناعة أرغفة الحواوشي الجاهزة من خلال فرم كراتين البيض الورقية بعد نقعها في لون طعام أحمر، ومن ثم إضافة التوابل عليها وتسويتها وبيعها في الأسواق.

وأفاد ملتقط الفيديو، أنه اكتشف الواقعة داخل أفخم محلات الحواوشي في مصر، والتي تنتج على حد قوله يوميا كميات تتراوح من 500 إلى ألف رغيف حواوشي، وتبيعها في الأسواق المصرية.

المصدر: RT