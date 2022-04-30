روسيا – نفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن تكون الحكومة الروسية ناقشت مسألة ربط سعر صرف الروبل بالذهب، وذلك مع انتهاج موسكو سياسة تهدف للابتعاد عن الدولار.

وقالت نابيولينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عقب اجتماع لمجلس إدارة المركزي الروسي، إنه لم تتم مناقشة مسألة ربط الروبل بالذهب.

وأمس أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إلى أن المجتمع العلمي في روسيا اقترح مشروعا لإنشاء نظام نقدي ومالي في البلاد، والذي من خلاله سيتم دعم الروبل الروسي بالذهب وسلع أخرى.

وأكد باتروشيف أنه من أجل تحقيق سيادة أي نظام مالي وطني في العالم، يجب أن يكون لأدوات الدفع قيمة جوهرية إلى جانب وجود استقرار في الأسعار، وليس ربط النظام بالدولار.

وعملت روسيا خلال السنوات الماضية على تعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس وتقليص الاعتماد على العملة الأمريكية، وتمتلك روسيا خامس أكبر احتياطي من المعدن الأصفر في العالم، ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي تمتلك موسكو 2298.5 طن (بيانات مارس 2022).

وكان البنك المركزي الروسي قد انتقل، في العام 2014، إلى سعر صرف عائم للعملة الوطنية، وذلك وفقا لاستراتيجية جديدة تستهدف التضخم، وذلك انطلاقا من أن سياسة تثبيت سعر صرف الروبل تبدد احتياطات البلاد من الذهب والعملات الأجنبية.

المصدر: RT + نوفوستي