ليبيا – قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا الأسبوع بإطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على دعم السفارة الامريكية لاستقرار شبكة الشركة العامة للكهرباء GECOL وتوقعات توليد الطاقة في صيف 2022.

السفارة الامريكية أشارت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أنه لا تزال الولايات المتحدة قلقة من أن الإغلاق المستمر للنفط قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول من الوقت وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف.

وتابع: “لكنها تظل ملتزمة بمساعدة GECOL على التخفيف من هذه المشاكل. يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، كذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء، في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي و تمكين شركة GECOL من اقتصاد الوقود نظرا للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط”.