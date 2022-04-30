سوريا – سجل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري عمرو سالم، انطباعاته خلال جولة قام بها في أسواق دمشق ليرصد حركة التسوق قبيل عيد الفطر.

ووصف سالم، عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، الباعة وقد زيّنوا بضائعهم، كما وصف الناس وهم يشترون “والفرحة في عيونهم”.

وقال سالم عن جولته، التي وثقها بكاميرا هاتفه، إن “المواطنين في أسواقنا الشعبيّة من القنوات إلى الشارع المستقيم إلى البذوريّة إلى سوق الحميديّة، رغم أن اليوم الجمعة، يشترون.. والباعة زيّنوا سكاكرهم وموادّهم بلوحاتٍ يعجز عنها أعظم الرسّامين”.

وأضاف سالم: “الكلّ طيّب والكلّ يأخذ ما يستطيع والفرحة في أعينهم. وسلامهم دافئ محبٌّ كلّه أملٌ في غدٍ أجمل يستحقّونه”.

وافتتح الوزير السوري منشوره بالإشارة إلى “المجرمين الذين شنوا علينا أقذر حرب” تقسيمية واقتصادية وقال إنهم ومهما حاولوا “هم وأزلامهم وأقلامهم أن يحملوا شعبنا العظيم الطيب الكريم على اليأس، فلن يستطيعوا”.

المصدر: RT