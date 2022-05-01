أسماء الأسد: نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا

أسماء الأسد: نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا

دبي – أكدت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد أن “نار الحرب لم تستطع أن تأخذ مكان نور الفن والإبداع والثقافة التي تحملها سوريا التي كانت في معرض إكسبو جميلة رغم الجراح”.

وقالت الأسد خلال لقائها مع فريق الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي عبر تقنية الفيديو: “الجناح السوري بكل محتوياته وأركانه استطاع أن يقدم صورة سوريا بشعبها وهويتها وثقافتها إلى كل العالم وأن يبرز مكانتها ودورها على مر العصور”.

وأضافت: “الإنجازات الوطنية لا يتم تقييمها بالنتائج فقط وإنما بالإمكانيات المتوفرة للبلد المشارك والظروف التي يعيشها مبينة أن سوريا التي تعاني من ظلم الإرهاب ولم تنفض بعد غبار الحرب كانت قوية وحاضرة ومنفتحة على الشعوب الأخرى في المعرض وشاركتها رؤيتها للمستقبل”.

وأشارت إلى أن فريق الجناح السوري أثبت أن الوطنية هي تطبيق وليست شعارا وهي عمل جماعي وحماس واندفاع للمساهمة في أي شيء يخدم سوريا كما أثبت أن بداية النجاح ونهايته هي العقل والعمل والإرادة مهما كانت الإمكانيات محدودة.

المصدر: “سانا”