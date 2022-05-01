إسبانيا – أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب في التاريخ يتوج بألقاب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم، بعد قيادة فريق ريال مدريد للفوز بلقب بطل الدوري الإسباني مساء امس السبت.

وحسم ريال مدريد لقب بطل “اببيغا” للموسم الحالي (2021-2022) لصالحه مبكرا، إثر فوزه العريض على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري.

ووفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية، فإن كارلو أنشيلوتي هو أول مدرب في التاريخ يفوز بالبطولة الوطنية في كل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الألماني والفرنسي).

وبدأت مسيرة كارلو أنشيلوتي بحصد ألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، بالفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي في عام 2004، وبعدها بالدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي عام 2010، ومن ثم قاد باريس سان جيرمان للتتويج لحصد لقب الدوري الفرنسي عام 2013، ومن بعده حصد الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ في 2017، قبل أن يقود ريال مدريد اليوم إلى الفوز بلقب الدوري الإسباني.

كما ذكرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أن ريال مدريد بفوز بلقبه الـ35 في مسابقة الدوري الإسباني، بات الفريق الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، متجاوزا يوفنتوس الإيطالي، المتوج بـ34 لقبا.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، مبتعدا بفارق 17 نقطة عن وصيفه إشبيلية، صاحب المركز الثاني، مع تبقي 4 جولات فقط على نهاية الموسم، ويأتي برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 63 نقطة، حصدها من 33 مباراة.

المصدر: وكالات