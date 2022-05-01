القدس – أفادت وسائل إعلام عبرية، امس بأن إسرائيل اعتقلت فلسطينيين اثنين بزعم قتلهما مستوطنا في مستوطنة “أرييل” شمالي الضفة الغربية.

وقالت قناة “كان” (رسمية): إنّ قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة، ألقت القبض على المشتبه بهما بتنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة أرييل”.

وأشارت إلى أنه جرى اعتقالهما في قرية “قراوة بني حسان” قرب مدينة سلفيت (شمال).

وأضافت القناة أنّ القوات الإسرائيلية، ضبطت الأسلحة التي نفذت فيها عملية إطلاق النار.

والجمعة، أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل حارس أمن إسرائيلي بمستوطنة “أرييل”، قبل أن يلوذ المهاجمين بالفرار من المكان.

ومؤخرا، شن فلسطينيون هجمات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، كان آخرها في 7 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين قبل أن يتم قتله بعد الحادث بساعات.

الأناضول