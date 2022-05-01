ليبيا – قال رئيس اتحاد عمال النفط في ميناء الزويتينة مرعي بريدان إن الخط الواصل بين الحقل 103 وميناء الزويتينة الذي يسع 1,48 مليون برميل بقي فيه نحو 80 ألف برميل من خام بوالطفل الشمعي الذي يحتاج دائمًا إلى درجة حرارة معينة وتحريك مستمر.

بريدان أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن باقي الخط معبأ بخام الزويتينة، إضافة إلى خام آمنة الذي يعتبر غير شمعي ويتحمل فترة معينة في الخط دون درجة حرارة.

وأضاف: “خزانات ميناء الزويتينة ملأى، وهي قديمة لم تُجر لها صيانة من مدة طويلة، ويوجد بها تآكل، حدث تسريب في أكبر خزانات الميناء اضطر العاملين إلى إنقاص الكمية المخزنة فيه”.

ونوّه إلى أنه في ظل الكمية الكبيرة بخزانات الميناء وتآكلها، يتوقع في أي لحظة حدوث تسريب أو تهدّم أحد الخزانات أو جميعها، وعندها ستكون الكارثة أكبر واعظم.

كما أكد على أن الخط بين حقل 103 والميناء، منشأ من العهد الملكي، وهو معرض لخطر كبير جراء الإغلاق.

وشدد على أن الخط يحوي بعض الصمامات لشركات الخليج والهروج والسرير التي تمكّنها من استعمال هذا الخط أحيانًا.