ليبيا – علق الباحث السياسي يوسف البخبخي على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا بالإجماع إلى 31 يوليو المقبل وانعكاسه على المشهد الليبي، معتبرًا أن هذه هي إشكالية البعثة، تتصارع ما بين ثنائية الإنجاز والتعطيل بحكم انها تمتلك شرعيتها من طرف مجلس الأمن المنقسم على نفسه.

البخبخي قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن الانجاز متعلق بإرادة الخروج بحل سياسي للمشهد الليبي وهناك أطراف أخرى داخل مجلس الأمن تسعى لتعطيل الإنجاز والحيلولة دون الوصول لحل سياسي يتواءم لحد ما ورغبة الليبيين.

وتابع: “بالنسبة لنا كليبين، قضيتنا الوصول لنقطة تقاطع ما بين الارادة الوطنية وارادة المجتمع الدولي والارادة الأممية! نحن اليوم نتحدث عن إعادة بناءً الشرعية واستعادة السيادة وهذا تحدي رئيسي امامنا كليبين، من خلال استعادة البناء الدستوري لهذه الدولة واستعادة السيادة المنتهكة، التي انتهكت بفعل المشروع الانقلابي الذي استباح ليبيا وجعلها فضاء مفتوحًا بأطراف اقليمية ودولية! اليوم التحدي قائم بالدرجة الاولى امام البعثة بين قدرتها على توظيف الفترة المتاحة 3 أشهر والتوافق مع خارطة الطريق المفترض انها تنهي المرحلة الانتقالية في غضون شهر 6″.

واستبعد أن تكون هذه المدة كافية لتشكيل توافق دولي حول المبعوث بعينه ذلك لأن هناك تضادًا وليس مجرد اختلاف سطحي، منوهًا إلى أن روسيا اليوم تنزع وتشذ عن المجلس بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن روسيا ليست معنية بقضية ايجاد حل بقدر ما هي اعاقة الحل وتأطيره وروسيا اليوم صاحبة مصلحة استراتيجية في الفوضى الكامنة في ليبيا، مبينًا أنه بهذا الاختراق ووجود الفاغنر روسيا ليست من مصلحتها الوصول لحل سياسي أو انتخابات تدفع بما وصفه بـ”المشروع الانقلابي” نحو الهامش وتؤدي لاستعادة السيادة ولذلك 3 أشهر لن تكون سهلة على الأمين العام لتعيين مبعوث.

وأوضح أن التحدي الحقيقي اليوم أمام البعثة ليس على الأقل في إطار عمل مستشارة الأمين العام والتي تم تعينها من باب خلفي ومن وراء مجلس الأمن، هو قدرتها على الإنجاز لتجاوز هذا التأطير القادم من روسيا، مشيرًا إلى أن هناك تحديًا ومعطى دولي يسعى لمنع إحداث حل سياسي في ليبيا ويتوافق مع إرادة إقليمية تقودها مصر ويتوافق مع ما يريده “المعسكر الانقلابي بقيادة الانقلابي حفتر ومجلس النواب الانقلابي بقيادة عقيلة صالح”، بحسب قوله.

وأضاف: “نحن نتحرك في مخطط تآمري يسعى لإعاقة أي حل وإنجاز أي خارطة طريق. يتعاملون مع الواقع بقدر ما وهذا يعكس منطق المقاربة البعد الأممي ومنطق مقاربة المجتمع الدولي والأزمة في ليبيا منطق مسك العصاة من المنتصف وهذا حقيقة منطق معوج ولا يصنع حل! وهذا سبب رئيس إن جعل مشكلة ليبيا تدوم وتبقى لفترة زمنية أكثر منا يجب”.

كما استطرد حديثه قائلًا: “ليون في مراستله السرية التي تم الكشف عنها أن هناك خطة ب وهو وجود فكرة مؤتمر دولي وفكرته تبناها المجتمع الدولي والولايات المتحدة، ليون التف من خلفها وصنع اتفاقًا مبنيًا على إرضاء هذه الاطراف واعطاء ادوار دون إدخال أطراف الدولية في صناعة الحل وتنفيذه على الواقع. نحن لا زلنا نعيش حالة تشظي في داخل معسكر فبراير، قوة فبراير والثورة حالة من التشظي الكارثي والمؤلم ويحول ما بين فبراير وإنجاز حكمها الأساسي وصناعة دولة”.

وأفاد: “حكومة الوحدة الوطنية من ضمن الأشياء التي تطرقت إليها في زيارتهم للجزائر موضوع الدعوة لمؤتمر وطني! اليوم نحن بحاجة لمؤتمر وطني، يحدد ويعيد صياغة الأزمة ويضع رؤيا محددة وما هي الأهداف وكيفية الوصول إليها، ملتقى يضع حدًا أقله في هذه المنطقة التي تتحرك فيها فبراير يمثل الأطراف المدنية السياسية العسكرية ويشكل شرعية وملتقى وطنيًا نحو مقاربة العملية الانتخابية. فبراير تحتاج لقاعدة وطنية، هنا أدعو لفكرة ملتقى وطني يجتمع من خلاله كل أطراف فبراير السياسية والمدنية والعسكرية على أساس من الارتباط بالعملية الانتخابية والمشروع الانتخابي”.

وأكد على أن الالتئام يجب أن يتوافق مع منطق المواجهة ومنطق الاحتواء وإرضاء أطراف الأزمة وأنه لا بد من استرضاء حفتر في كل خطوة ومجلس النواب أبقى كل مجهودات البعد الاممي والبعد الدولي تدور في دائرة مفرغة وهذه الجهود الدولية والاقليمية ابتدأت منذ سنوات عدة، وفقًا لتعبيره.

وأردف في ختام حديثة: “لا أعول على أي موقف فرنسي، ماكرون ووزير خارجيته مارسوا النفاق حتى النخاع مع الواقع الليبي، كانوا في ظاهر الأمر وللحظة داعمين بشكل كلي لحكومة الوفاق والسراج ونفاجأ بصواريخهم في غريان! الموقف أبان أنه يزايد وليس معنيًا بإحداث نقطة تحول في ليبيا قد ازدادت المخاوف لديهم من الاختراق الروسي، لكن لا أعول على موقف فرنسا، إذا كانت هناك معطيات سياسية اليوم مع تغير الإدارة الأمريكية “.