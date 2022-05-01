السعودية – كشفت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد المقبل، اقترانا استثنائيا بين كوكبي الزهرة والمشتري.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن “سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد 1 مايو 2022 (آخر أيام شهر رمضان المبارك) اقترانا استثنائيا بين كوكب الزهرة وكوكب المشتري، إذ سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية، وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة “0.2” بالأفق الجنوبي الشرقي، حيث وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في أغسطس 2016″، لافتا إلى أن “الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض”.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه “عادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر – كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة – ويطلق على مثل هذا الحدث اسم “الاقتران العظيم”، وسيكون اقتران الزهرة والمشتري بالمسافة نفسها تقريبًا، ما سيقدم عرضا رائعا”، موضحا أنه “ليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية”.

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن “اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة واحدة سنويا، لكن هذا العام سيبدو الكوكبان أقرب بكثير مما هو عليه في العادة، إذ سيشاهد الراصد الكوكبين بالعين المجردة كأنهما يلامسان بعضهما، وأنه نظرا للوهج المنبعث منهما، قد يشاهد الراصد وكأنهما يندمجان في وهج واحد شديد السطوع”، مشيرا إلى أن “اندماج الزهرة والمشتري ظاهري فقط، فمدار الزهرة أقرب إلى الشمس من مدار الأرض، ومدار المشتري أبعد كثيرا، إذ يفصل بينهما أكثر من 600 مليون كيلومتر لذا فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقيا، فهو يحدث لأن الأرض والزهرة والمشتري مصطفة تقريبا في الفضاء على الجانب نفسه من النظام الشمسي”.

وأكمل ماجد أبو زاهرة: الزهرة سيكون ألمع كوكب بين الاثنين؛ إذ يبلغ لمعانه (4.1-) مقارنة بالمشتري (2.1-)، ما يعني أنه نحو ست مرات أكثر سطوعًا، وقرصه مضيء بنسبة 67 %، ومع ذلك سيبدو المشتري أكبر من الزهرة عبر المنظار أو التلسكوب الصغير، وسيرافقه أقماره الأربعة الكبيرة.

وأكمل: “نظرا إلى أن القمر في المحاق سيكون من الأسهل رؤية الكوكبين يتلامسان تقريبا في السماء، ما دامت السماء صافية، ويمكن رصد الاقتران من أي مكان على الكرة الأرضية، ولن يظهر الكوكبان بهذا القرب مرة أخرى حتى مارس 2023″، موضحا أنه “بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشتري والزهرة، ويبتعدان عن بعضهما تدريجيا”.

المصدر: “سبق”