ليبيا – دشن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة المرحلة الـ3 لتوسعة الطريق الرابط بين منطقتي عين زارة ووادي الربيع في العاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار لمشاركة وزراء من حكومة تصريف الأعمال ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بالحكومة وعميد بلدية عين زارة ومدير شركة الخدمات العامة في التدشين.

وأضاف البيان إن هذه المرحلة تمتد من جزيرة السلام الـ5 شوارع سابقا إلى جزيرة النصب التذكاري وتاتي ضمن مشاريع خطة عودة الحياة المنفذة بإشراف جهاز مشروعات المواصلات بتنفيذ مشترك من شركتي الأشغال العامة وأشغال تونس إذ تم افتتاح المرحلة الأولى من الطريق في أكتوبر الماضي.