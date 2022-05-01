روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية أرسلت 20 مليون طن من الحبوب والماشية إلى رومانيا على الرغم من نقص الغذاء في البلاد، وذلك مقابل أسلحة وذخائر أجنبية تلقتها.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: “وفقا للبيانات المتاحة، نظمت السلطات الأوكرانية يوميا عن طريق الشاحنات والسكك الحديدية وعن طريق السفن من ميناء إسماعيل على نهر الدانوب عمليات تصدير ضخمة للحبوب والذرة والمحاصيل الزيتية والماشية إلى رومانيا، وتم تصدير حوالي 20 مليون طن”.

وأضافت:”وعلى طريق العودة يتم إرسال الأسلحة الأجنبية والذخيرة إلى أوكرانيا مقابل المنتجات الزراعية التي تم إرسالها”.

وشدد على أن “كل هذا يحدث بالتزامن مع نقص حاد في الغذاء في البلاد”.

المصدر: تاس