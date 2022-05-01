ليبيا – أقامت السفارة الليبية فى أنقرة وبالتزامن مع القنصلية العامة فى اسطنبول حفلاً لتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والتي نُظمت خلال شهر رمضان تحت شعار “بالقرآن نحيا”.

وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال أوضحت أنه شارك بالمسابقة 228 متسابقاً وبإشراف الملحق الأكاديمي عز الدين العربي؛حيث سلم السفير مصطفى القليب والقنصل العام صلاح الدين الكاسح الجوائز على الفائزين في الحفل الذي أقيم فى مدينة أنقرة بمسجد سوكولو محمد باشا ومدينة إسطنبول بمسجد تقسيم الجديد.

وشارك في الحفل عدة شخصيات دينية منهم مفتي إسنطبول ومراقب مفتي بلدية باي اوغلو ومؤذن مسجد تقسيم بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الليبية من المشائخ وحاملي كتاب الله من أعضاء الجالية الليبية المقيمة في تركيا وعائلات المشاركين.