ليبيا – قال الضابط الليبي المقيم في تركيا العقيد سعيد الفارسي إن زيارة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا إلى تركيا محاولة منه لكسب موقفها وتأييدها من أجل الدخول للعاصمة طرابلس، وإبعاد حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكنها محاولة فاشلة كون باشاآغا وحكومته غير مرحب بهما لدى تركيا، على حد تعبيره.

الفارسي وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أضاف: “الزيارة لم تأخذ الطابع الرسمي، إذ لم نرَ في استقباله أي مسؤول تركي أو تسليط الضوء عليها في الإعلام الرسمي لتركيا، لذا هي خطوة لا فائدة منها”.

أما بخصوص الانتخابات، فأوضح الفارسي أن الكلمة الفاصلة ستكون للمجلس الرئاسي بتجميد البرلمان ومجلس الدولة، وتشكيل حكومة مصغرة من أجل الوصول إلى الانتخابات.