الكويت – تخطط الوحدات المدعومة من الكويت لبعث عدة مشاريع في باكستان بقيمة 750 مليون دولار، مما يمثل واحدة من أكبر الاستثمارات المقترحة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة.

وقال محمد الفارس، رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار، إن شركة “إنرتك” القابضة التابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص بنك رقمي، كما اقترحتا مصنعا للهيدروجين بالإضافة إلى بعث مدينتين ذكيتين.

وتعمل الشركتان بالفعل على خط أنابيب مياه بقيمة 200 مليون دولار.

وأضاف الفارس أن “إنرتك” والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار شكلا تحالفا لاستكشاف الفرص في باكستان.

وتم تأسيس الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار في عام 1979 من قبل حكومتي باكستان والكويت، وتمتلك استثمارات متعددة بما في ذلك 30٪ من أسهم “بنك ميزان”، أسرع البنوك الباكستانية نموا من حيث الودائع.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن الاستثمارات المقترحة نعمة لباكستان، التي تعثرت فياه الاستثمارات الأجنبية لأكثر من عقد بسبب انقطاع الطاقة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات الأخيرة أدت إلى تغيير النظام في البلاد بينما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى أقل من شهرين من الواردات.

هذا وتتفاوض باكستان مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن 3 مليارات دولار هذا العام على الرغم من أن القروض كانت بمثابة سد الفجوة الرئيسية للدعم المالي، علما أن إسلام آباد سعت منذ فترة طويلة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي لتقليل اعتمادها على الاقتراض.

المصدر: وكالة “بلومبيرغ”