ليبيا – أكد المحلل السياسي كامل المرعاش أن الاجتماع الذي يستضيف المغرب بعد غدٍ الثلاثاء، للتحالف الدولي ضد “داعش” مهم للغاية لحشد الجهود الدولية من جديد للتصدي لتنظيم داعش الارهابي الذي منشأه الشام والعراق، ويحاول نقل قواعده إلى القارة الأفريقية انطلاقًا من ليبيا التي أصبحت دولة فاشلة بدون مؤسسات منذ 2011.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” أوضح أن النقاش داخل الاجتماع سيكون عن ليبيا، ومن المسؤول عن تحولها إلى بيئة حاضنة للإرهاب، ومن نقل لها الآلاف من الإرهابيين من سوريا بعد أن هزم التنظيم هناك.

وقال المرعاش إن العالم ما زال لا يعرف بالتحديد كيف يحصل هذا التنظيم على التمويل الكبير المتوفر له لإدارة نشاطاته التي تتوزع على كل قارات العالم،مؤكدًا أن البلدان التي تعاني من إرهاب داعش ومنها ليبيا يجب أن تطلب “جردة حساب” عن هذا التنظيم وكيف وصلت عناصره إلى سرت الليبية عام 2014/ 2015 وكيف تم نقله؟ ومن سهل لهم ذلك؟.