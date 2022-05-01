ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع “سكيورتي كاونسل ريبورتر” التابع لمجلس الأمن الدولي لمساوئ بقاء ليبيا من دون مبعوث أممي يترأس البعثة الأممية فيها.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى تعقيد الوضع في ليبيا وهو ما يحتم إيجاد هذا المبعوث بسرعة فالمخاوف تتصاعد بشأن الوضع الأمني رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام 2020 مؤكدا وجوب قيام المجلس بالمحافظة على هذا وتفعيل عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة.

وأضاف التقرير إن عدم الاستقرار في ليبيا قد يؤدي إلى زيادة تسريع الهجرة غير الشرعية من ليبيا وعبرها بشكل أساسي نحو أوروبا فضلا عن تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر شمال إفريقيا فيما لا زالت الاستفادة من الثروات النفطية بشكل عادل في البلاد والمساهمة في سد نقص إنتاجها عالميا أمر مثير لقلق المجلس.

ترجمة المرصد – خاص