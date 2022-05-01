ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة “ذا نورث أفريكا بوست” المغربية دور مصر في حشد دعم إفريقي لمسألة استبدال المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مصدر مصري مطلع وجود مساع لاستبدال ويليامز بشخصية إفريقية لمعارضتها الرؤية المصرية لمعالجة الأزمة الليبية، كاشفًا عن تواصل مع دول من إفريقيا ذات ثقل دولي للضغط على المجتمع الدولي لقبول رئاسة البعثة الأممية من قبل هذه الشخصية.

وبحسب التقرير توترت العلاقات بين مصر وويليامز بسبب العديد من الآراء المتضاربة إذ تلقت القاهرة إحباطا جديدًا خلال أبريل الماضي في محادثات المسار الدستوري الانتخابي بين مجلس النواب والدولة الاستشاري تمثل في قطع هذه المحادثات من قبل المستشارة الأممية وهو ما أزعج السلطات المصرية.

ووفقا للمصدر قررت ويليامز إنهاء المحادثات واستئناف جولة جديدة منها بعد عيد الفطر لوجود خلافات بينها والمصريين الذين ضغطوا لفرض رؤاهم على الأزمة الليبية، مبينًا إن المستشارة الأممية لم تجد التجاوب الذي لاقته مهمتها في القاهرة ما جعلها تنهيها.

ترجمة المرصد – خاص