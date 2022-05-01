توافق بين روسيا وكازاخستان على تنمية التجارة الثنائية

توافق بين روسيا وكازاخستان على تنمية التجارة الثنائية

كازاخستان – بحثا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، خلال محادثة هاتفية امس حول تنمية التجارة بين البلدين.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان، حيث أشار البيان إلى أن رئيس كازاخستان أجرى محادثة هاتفية اليوم مع نظيره الروسي.

وجاء في البيان: “ناقش الرئيسان بشكل موضوعي الوضع الحالي لتطور التعاون الروسي الكازاخستاني في المجال التجاري والاقتصادي. وشكر قاسم جومارت توكايف فلاديمير بوتين على دعوته للمشاركة في اجتماع الذكرى السنوية لرؤساء الدول المشاركين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في منتصف مايو بموسكو”.

كذلك اتفق الرئيسان على توجيه حكومتي البلدين للتركيز على حل القضايا التي تتطلب حلا سريعا، الأمر الذي سيعطي زخما للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان.

وتعد كازاخستان شريكا تجاريا أساسيا لروسيا، وبلغ التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي مستوى 23 مليار دولار.

المصدر: RT + تاس