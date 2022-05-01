ليبيا – كشف عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة في حكومة تصريف الأعمال عن موعد صرف رواتب 4 أشهر ماضية للمتقاعدين.

جمعة أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال بالعاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد إن صرف رواتب المتقاعدين سيكون وفق قرار الزيادة بعد عيد الفطر ولأشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل الماضية بعد توفير المخصصات المالية اللازمة لذلك.

وأكد جمعة استمرار جهود مراجعة بيانات وزارتي الصحة والداخلية بحكومة تصريف الأعمال للبدء في تنفيذ الزيادة المقررة مشيرا إلى أن الميزانية المالية المخصصة لمؤسسة النفط في طرابلس تشمل تسوية أوضاع 9 آلاف عامل في القطاع النفطي.

ولفت جمعة إلى قيام حكومة تصريف الأعمال بحملة منظمة بهدف التعامل مع قضية الوثائق المزورة المنسوبة إليها مشددا في ذات الوقت على تركيز الحكومة على قضايا تحسين أوضاع المواطنين ومعالجة مشكلاتهم في كافة مناحي حياتهم اليومية.