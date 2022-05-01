إنجلترا – تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لكييف حيث أخبره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي “بما هو مطلوب للدفاع عن بلاده ضد القوات الروسية”.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في اتصال هاتفي ظهر السبت، إن “رئيس الوزراء أكد على “الدعم الاقتصادي والإنساني المستمر لأوكرانيا”.

وأفاد بأن جونسون أخبر الرئيس الأوكراني بأنه “ملتزم أكثر من أي وقت مضى بتعزيز أوكرانيا”.

وأكد رئيس الوزراء أن “المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها من أجل “الدفاع عن أنفسهم”.

في وقت لاحق، غرد جونسون قائلا: “لقد تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي في وقت سابق لتوضيح كيف ستستمر المملكة المتحدة في تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لمنح الأوكرانيين المعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم”.

وذكرت صحيفة “ستاندارد” البريطانية أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكبر موردي الأسلحة في أوروبا لأوكرانيا.

المصدر: صحيفة “ستاندارد” البريطانية