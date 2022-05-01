ليبيا – أعلنت وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” أمس السبت إطلاق مبادرة تحت شعار (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية، وذلك بالتعاون والتنسيق والدعم مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية.

وأقيمت المناسبة بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ( ب) بحضور السادة وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج ” ومحامي عام طرابلس “هشام حموده” والشيخ “عادل العريفى” رئيس مؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس عميد”فرج الحديدي” وأمناء سر مكتب وزير العدل ورئيس الجهاز ، وعدد من الضباط والمدعوين .

وقالت الوزيرة في كلمتها، أنه شعورا وإحساسا منا في وزارة العدل بمعاناة المواطنين المعسرين لاسيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بمساعدة هؤلاء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، ومن باب التضامن الإنسانى والتعاون الخيري والدور الوطني الإيجابي في دعم المسجونين في المؤسسات الإصلاحية .

وأكدت أن هذه المبادرة جاءت تحت رعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال للاعلان عنها في تفريج كربة الغارمين من السجناء والسجينات.

وتقدمت بخالص الشكر لكل من أسهم في هذا العمل الإنساني الخيري الذي أطلقة وزارة العدل بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أنه ستلحقه مبادرات أخرى.