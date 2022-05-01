ليبيا – أكد وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون إن ليبيا تخسر أكثر من 60 مليون دولار يوميا بسبب الإغلاق القسري لعدد من المواقع النفطية.

تأكيد عون جاء في مقابلة صحفية أجرتها معه وكالة الأنباء الفرنسية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وفيها قال عون إن الإنتاج النفطي في البلاد انخفض إلى 600 ألف برميل يوميا أو لنصف الإنتاج اليومي الذي بلغ مليونا و200 ألف فيما تم حساب الخسائر بمعدل سعر 100 دولار.

وأعرب عون عن أسفه لهذه الإغلاقات المؤثرة على البنية التحتية للنفط ومنها خطوط الأنابيب إلى جانب تأثيرها على سمعة ليبيا وفقدان الثقة في وضعها في السوق الدولية التي تواجه طلبا كبيرا على خلفية استمرار الحرب بين روسا وأوكرانيا.

وأوضح عون قائلا:”عندما نقوم بتسليم كمية معينة إلى أحد الزبائن وفي اليوم التالي لا نكون قادرين على القيام بذلك لسبب أو لآخر فإن هذا يجعل ليبيا تفقد مكانتها في السوق العالمية فقطاع النفط تأثر بالانقسام السياسي ومن يقف وراء هذه الإغلاقات محتجين يطالبون بالتنمية والتوزيع العادل للعائدات النفطية”.

وتابع عون بالقول:”يقولون إن لهم مطالب محددة خاصة بالتنمية في مناطقهم وبناء الطرق ولا يوجد دولة في العالم توزع مداخيل الثروة بل المواطن يطلب تنمية شاملة لكن لا يستخدم النفط في ابتزاز الدولة فهذا أمر لا نؤيده مطلقا ووزارتي شكلت لجنة للتواصل مع الفاعلين بمناطق الإغلاق ونأمل التوصل لحل قريبا”.

وأشار عون إلى غنى ليبيا بالموارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم وطاقة الشمس والرياح ما يحتم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات المؤثرة على المناخ متهما رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله بعدم احترام قوانين القطاع النفطي وتجاوز صلاحياته والحصول على دعم دول أجنبية.

ترجمة المرصد – خاص