روسيا – أشاد الإيطالي، فابيو كابيلو، مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم سابقا، بمدرب فريق زينيت بطرسبورغ، الروسي سيرغي سيماك، الذي قاد فريقه للفوز بلقب بطل الدوري للموسم الرابع على التوالي.

وقال كابيلو (75 عاما): “أنا سعيد جدا بنجاح سيماك. إنه مدرب عظيم، وهو صديق لي. برافو، برافو ، برافو! أظن أن كل شيء سيكون في أفضل صورة خلال مسيرته مستقبلا أيضا”.

وحسم فريق زينيت بطرسبورغ لقب بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، لصالحه مبكرا، بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 27 للدوري.

المصدر: RT