محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتحقيق أمن اليمن واستقراره

محمد بن زايد يبحث مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العلاقات الثنائية وتحقيق أمن اليمن واستقراره

الإمارات العربية – بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ آل نهيان، العليمي بتوليه قيادة اليمن، وعبر عن “خالص أمنياته له بالتوفيق في خدمة بلاده وشعبها، وتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، والاتجاه نحو الاستقرار والسلام”.

وأكد ولي عهد أبو ظبي خلال اللقاء “على دعم دولة الإمارات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، للقيام بمسؤولياته الوطنية تجاه استقرار اليمن الشقيق وأمنه وتحقيق تطلعات شعبه إلى التنمية والتطور”.

وقال إن دولة الإمارات “لن تدخر جهدا في تقديم كل دعم ممكن لليمن على جميع المستويات”، مؤكدا “ما يجمع البلدين من علاقات أخوية وتاريخية متينة”.

من جانبه أعرب رشاد العليمي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعم دولة الإمارات المستمر للشعب اليمني في مختلف المجالات.

المصدر: “وام”