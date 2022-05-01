ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن تنظيم “داعش” المحظور في روسيا، ليس بمنأى عن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا.

مختار لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الجنوب الليبي يعتبر ملاذًا لمثل هذه التنظيمات بسبب جغرافيته الشاسعة.