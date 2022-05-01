ليبيا – حمل السياسي الليبي ورئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقًا فرج ياسين الدول الغربية المسؤولية عما وصلت إليه ليبيا الآن، معتبرًا أن تدخلاتهم سارت في اتجاه الإبقاء على التيارات المتطرفة رغم أن الشعب الليبي لفظها، كما اتضح في نتائج انتخابات البرلمان 2014 التي خسرت فيها هذه التيارات.

ياسين وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، دعا الأمم المتحدة والدول الغريبة إذا أرادت التعاطي بجدية مع الوضع إلى العمل على هذا الملف وطرد المجموعات المؤدلجة التي تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، متعجبًا مما وصفه بـ”ازدواجية المعايير”، ففي الوقت الذي يقف فيه الغرب بحزم ضد التيارات المتطرفة في دول أخرى، يغمض عينيه عنها في ليبيا.

ورأى ياسين أن حل أزمة ليبيا ما زال بعيدًا، مبررًا ذلك بأن التشخيص منذ البداية كان خاطئًا؛ لأن الأزمة جرى التعامل معها على أنها سياسية، وهي في الأساس أزمة أمنية، وكان يجب قبل الحديث عن المسار السياسي والانتخابات نزع سلاح الميليشيات كأساس للحل.