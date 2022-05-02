غزة – أعلنت إسرائيل امس أنها تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وتغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة في الدولة العبرية، وذلك لدواع أمنية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في “تويتر” امس أن هذا الإجراء يأتي “بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي”، موضحا أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من مايو، “وفق تقييم الوضع الأمني”.

وتابع أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة “منسق أعمال الحكومة في المناطق”، المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في بلدة قرارة بني حسان، حيث ألقت أجهزة الأمن الإسرائيلية أمس القبض على فلسطينيين مشتبه فيهما بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة حارس أمن في مستوطنة أرئيل بشمال الضفة الغربية ليلة الجمعة على السبت.

وكان ذلك آخر هجوم في سلسلة عمليات الطعن وإطلاق النار التي قتل فيها 16 إسرائيليا على الأقل خلال الشهر الأخير.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى سلسلة الهجمات هذه خلال جلسة حكومية أسبوعية اليوم الأحد، قائلا: “تستلزم هذه الموجة الإرهابية بذل الأجهزة الأمنية قصارى جهودها”.

وشكر بينيت عناصر الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك” والشرطة، واصفا إياهم بأنهم “أشخاص لم يزوروا منازلهم تقريبا منذ أسابيع طويلة، في خط التماس والقدس وجنين والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية”.

وتابع: “نحن الذين نتحمل على عواتقنا مهمة الانتصار على هذه الموجة، بينما يُلقى علينا – حكومة إسرائيل ومواطني إسرائيل – واجب الامتنان لكم، ومساندتكم وتقديم كل الدعم والأدوات لكم لكي تنجحوا”.

المصدر: RT