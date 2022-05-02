إيطاليا – خرج فريق إنتر ميلان بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه أودينيزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما امس الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية “النيراتزوري” كل من اللاعبين، الكرواتي إيفان بيريشيتش، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين (12 و39) على الترتيب.

بينما سجل الأرجنتيني الآخر إيناسيو بوسيتو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

ورفع إنتر ميلان حامل اللقب، رصيده بعد هذا الفوز إلى 75 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري مقلصا الفارق إلى نقطتين بينه وبين جاره اللدود ميلان، الذي تغلب بدوره على ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء اليوم الأحد.

في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند 43 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري “الكالتشيو”.

المصدر: RT