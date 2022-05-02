ليبيا – أكد متابع للشأن السياسي السنوسي إسماعيل على أن البعثة الأممية ضيعت فرص وموارد كثيرة ولم تنجز خلال السنة الماضية ولم تستفيد من حالة التوافق الليبي ووقف إطلاق النار الذي تم بجهود عسكرية.

اسماعيل استبعد خلال برنامج “live” الذي يذاع على قناة “218” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تكون ستيفاني ويليامز فقدت الدعم الدولي.

وأردف: “هل يعني دول مجتمع برلين؟ هذه الدول توافقت على الحد الأدنى من تحقيق الاستقرار في ليبيا وتركت التفاصيل للبعثة التي كان لها مجال واسع لتنجز فيما يتعلق بجمع الاطراف الليبية وانجاح الانتخابات واصلاح الخطأ الجسيم وهو فشل الانتخابات”.

ورأى أن البعثة تجاهلت اتفاق مجلسي النواب والدولة وهذا يعطي شكوك حول عمل البعثة ونزاهتها لأنها تنفق مئات الملايين ومصلحتها أن تستمر لمالا نهاية في ليبيا.

كما اعتبر أن ستيفاني ويليامز والبعثة لن تتمكن من تحقيق شيء في هذه الـ 3 أشهر وربما لو خرجت البعثة من ليبيا لن تضيف شيء في واقع الحال لأن ليبيا تحت توازن دولي يحافظ على وقف اطلاق النار والاطراف الليبية اصبحت تتقارب مع بعضها أكثر.

وأكد على أن الدبيبة هو من يعرقل العملية السياسية والتوافق الليبي مع أنه تم على نطاق واسع.