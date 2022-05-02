اليمن – أعلنت الأمم المتحدة، امس أن الألغام تهدد أجزاء واسعة من محافظة الحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة (أونمها)، بمناسبة عيد الفطر.

وقالت البعثة: “الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب تشكل تهديدا في أجزاء كثيرة من ‎الحُديدة”.

وناشدت: “مواطني الحديدة وزوار المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، توخي الحذر للحد من خطر الإصابة أو حتى الموت بسبب هذه الأشياء الفتاكة”.

كما نصحت البعثة، المواطنين “بعدم دخول المباني المدمرة أو المتضررة من الحرب، خشية تعرضهم للأذى جراء الألغام”.

وتقول تقارير يمنية حكومية وحقوقية، إن جماعة الحوثي زرعت منذ بدء الحرب نحو مليوني لغم، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين.

​​​​​​​ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.

الأناضول