بروكسل – اتهم الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، شركة “أبل”، بحرمان منافسيها من نظام الدفع الشهير “Tap as-you-go” على هواتف “آيفون”

وتعكف المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الذي يضم سبعا وعشرين دولة، على التحقيق في ممارسات “أبل” منذ عام 2020.

وقالت مارغريت فيستاغر، رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي: “إن اللجنة خلصت إلى وجهة مبدئية تفيد بأن أبل تفرض قيودا على المنافسة من خلال منع مطوري تطبيقات محافظ الهاتف المحمول من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها”.

وأضافت: “لقد قامت شركة أبل بشكل غير عادل بحماية محفظة Apple Pay الخاصة بها من المنافسة، وهو أمر غير قانوني بموجب قواعدنا”.

وقالت اللجنة إن هذه الممارسة “لها تأثير إقصائي على المنافسين، وتؤدي إلى تحجيم الابتكار وتقليل الخيارات أمام المستهلكين الذين يستخدمون محفظة الهاتف الخلوي على أجهزة آي فون”.

وأشارت المفوضية الأوروبية، إلى أنها أرسلت اعتراضا لشركة أبل، بشأن ممارساتها، وهي خطوة رسمية في تحقيقاتها في الانتهاكات المشتبه بها لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أب+ أ ف ب