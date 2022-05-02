الرئيس العراقي: الانسداد السياسي في البلاد “غير مقبول”

الرئيس العراقي: الانسداد السياسي في البلاد “غير مقبول”

بغداد – أكد الرئيس العراقي برهم صالح، امس إن الانسداد السياسي الناجم عن عدم تشكيل الحكومة “غير مقبول”.

جاء ذلك في تغريدة عبر “تويتر” للرئيس العراقي، معلقا على فشل القوى السياسية بالبلاد، في تشكيل الحكومة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف صالح: “بحلول عيد الفطر المبارك، فإن الانسداد السياسي أمر غير مقبول وبالذات وسط التحديات الأمنية والاقتصادية”.

وأردف: “فالعراقيون يستحقون الأفضل وينتظرون بنفاذ صبر تشكيل حكومة جديدة تكون مُعبرة عن تطلعاتهم بلا تأخير وتعطيل”.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (تصدر الانتخابات بـ73 من أصل 329 مقعدا)، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تعارضه القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” (مقربة من إيران)، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

الأناضول