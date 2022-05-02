ستوكهولم – شهدت مدينة أوبسالا السويدية، أحداث شغب خلال إقدام الدنماركي راسموس بالودان زعيم حزب “الخط المتشدد” على إحراق المصحف الشريف.

وأقدم “بالودان” على حرق المصحف، وسط حماية أمنية مشددة، أمام جامع أوبسالا.

وإثر ذلك حاولت مجموعة مكونة من 10 أشخاص، عرقلة حرق “بالودان” للمصحف، ما دفع الأخير إلى الهروب عبر ركوب سيارته.

وحاول بعض أفراد المجموعة الصعود إلى سيارة “بالودان”، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لخطر الدهس.

وحاولت الشرطة المتواجدة في موقع الحدث، تهدئة المحتجين.

وكثف زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي راسموس بالودان، مؤخراً، من أنشطته لإحراق نسخ القرآن الكريم، والتي يقوم بها منذ عام 2017.

الأناضول