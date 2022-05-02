ليبيا – تدارس وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد أحوال ديوان الوزارة في المنطقة الشرقية، بحضور أمين سر شؤونه عادل عبد السلام.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، فقد استعرض الجانبان بحضور إدارة مكتب الديوان ومديري الإدارات والمكاتب سير العمل في الأخير ومكاتب العمل في المنطقة الشرقية والدورات التدريبية التي تقام حاليًا في مدينة البيضاء ضمن روزنامة التدريب للعام 2022.

وبحسب البيان، انطلقت هذه الروزنامة في إطار خطة عودة الحياة لتنمية قدرات الباحثين عن العمل والخريجين في مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل، فيما تم بحث إلى آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي لتقديم الخدمات للمواطن مع تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل لضمان سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص.