بغداد – أعلنت وزارة النفط العراقية، امس تصدير 3.380 ملايين برميل يوميا من النفط الخام خلال أبريل/نيسان الماضي، بإجمالي إيرادات مالية تجاوزت 10.5 مليارات دولار.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن صادرات نفط العراق خلال أبريل، زادت بمقدار 136 ألف برميل يوميا من 3.244 ملايين برميل يومياً، في مارس/آذار السابق له.

وحسب البيان، بلغ إجمالي صادرات العراق خلال أبريل كاملا 101.391 مليون برميل، بإيرادات بلغت 10.55 مليارات دولار، بمعدل سعر البرميل الواحد 104.091 دولارات.

ويلتزم العراق باتفاقية خفض الإنتاج منذ مايو/أيار 2020، التي أقرها تحالف “أوبك+”، ما أثر على حجم صادرات البلاد، البالغ في الظروف الطبيعية 107 ملايين برميل شهريا.

وخلال أبريل الماضي، بلغ مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول وسط وجنوبي العراق 98 مليونا و100 ألف و42 برميلا.

أما من حقول كركوك (شمال) عبر ميناء جيهان التركي، فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و991 ألفا و60 برميلا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

الأناضول