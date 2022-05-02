العراق – أعلنت وزارة النفط العراقية، امس الأحد، عن عن الإيرادات المالية التي حققتها من بيع النفط خلال شهر أبريل المنصرم، والتي بلغت 10.55 مليار دولار أمريكي.

وذكرت في بيان صحفي، أن “مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليونا و390 ألفا و662 برميلا، بإيرادات بلغت 10.55 مليارات دولار، وذلك بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.

وأضافت، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و100 ألف و42 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و991 ألفا و60 برميلا”.

وأشارت الوزارة إلى أن “معدل الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و380 ألف برميل في اليوم، بمعدل سعر بلغ للبرميل للواحد أكثر من 104.091 دولار”.

المصدر: RT