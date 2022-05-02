الرباط – أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا على 958 شخصا، منهم 29 محكومين في قضايا الإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل المغربية، تلقت الاناضول نسخة منه، في وقت متأخر من ليلة الأحد، بمناسبة عيد الفطر.

وأوضح البيان أن العفو شمل 645 سجينا، و 284 شخصا في حالة سراح (مدانون ابتدائيا ولم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا).

ولفت البيان إلى أنه “تم العفو على مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 29 نزيلا”.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت إدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، استفادة 207 سجناء في قضايا إرهاب، من برنامج تأهيل وإعادة إدماج في المجتمع.

جاء ذلك على لسان رئيس إدارة السجون (حكومية)، محمد صالح التامك، خلال تقديم مشروع ميزانية الإدارة لعام 2022، في البرلمان.

وقال التامك، إن “207 سجناء يمثلون مختلف التوجهات الفكرية المتطرفة، داعش والقاعدة والسلفية الجهادية، استفادوا من برنامج مصالحة، منذ إطلاقه عام 2017”.

وأقر المغرب، في 2016، استراتيجية جديدة تهم المعتقلين وموظفي السجون، حيث تهدف الاستراتيجية إلى ضمان أمن وسلامة السجناء، وتشمل “أنسنة ظروف الاعتقال” و”إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي”.​​​​​​​

الأناضول