ليبيا – كشف وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف عن آليات صرف ميزانيتها لعام 2021 على 117 من مراقبات التربية والتعليم بالبلاد.

وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” واطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد أكد المقريف خلال زيارته إلى مدينة مصراتة برفقة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن هذه الميزانية كانت تشغيلية وتم استخدامها لإجراء صيانات وتوفير تجهيزات لـ4 آلاف و700 مؤسسة تعليمية في عموم البلاد.

واستعرض المقريف مشروعات صيانة مدارس مراقبة التربية والتعليم في مدينة مصراتة؛ إذ تم استهداف 5 مدارس بأعمال الصيانة والعمل على إنشاء 9 أخرى بديلة عن المتهالكة والمتمثلة بمدارس الشروق والبويرات والشواهد القديمة وبدر القديمة وخالد بن الوليد ورأس مفتاح وقصر أحمد القديمة وموسى بن نصر وميسر.

وأضاف المقريف: إن الوارة ستعمل على استحداث مدارس بمواقع جديدة في فروع بلدية مصراتة في أبو قرين والغيران والمحجوب وذات الرمال ورأس الطوبة وطمينة.