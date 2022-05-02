إسبانيا – تفادى فريق برشلونة كمين ضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جرت بينهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية الفريق الكتالوني توقيع كل من اللاعبين، الهولندي ممفيس ديباي وسيرجيو بوسكيتش في الدقيقتين (25 و54) على الترتيب.

بينما سجل المدافع أنطونيو رايلو هدف الضيوف الوحيد بحلول الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “نو كامب”.

واستعاد برشلونة توازنه بعد هزيمته أمام المفاجئة على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه رايو فاليكانو بهدف وحيد، ورفع رصيده إلى 66 نقطة ليتقدم إلى مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا” متجاوزا فريق إشبيلية بفارق نقطتين.

في المقابل، توقف رصيد ريال مايوركا عند 32 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT