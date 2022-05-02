الولايات المتحدة – أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه في ظل حكم خليفته الديمقراطي، جو بايدن، فقدت البلاد استقلالها في مجال الطاقة واضطرت إلى “التوسل وطلب الرحمة” من روسيا ومنظمة “أوبك”.

وأضاف ترامب في اجتماع حاشد لمؤيديه في نبراسكا: ” لقد تخلوا (الديمقراطيون) عن هيمنتنا في مجال الطاقة، وبدأوا في استجداء الرحمة من أوبك وروسيا وفنزويلا وإيران”.

ووصف ترامب سياسة السلطات الأمريكية الحالية بـ “الفشل التام”.

وتابع قائلا: “دعونا نلقي نظرة على الحقائق.. الأرقام والنتائج التي لا يمكن إنكارها. لقد جعلت أنا غالون البنزين يكلف 1.87 $، أما في ظل إدارة بايدن فبلغت كلفته خمسة وستة وسبعة دولارات!، وفي نهاية الأسبوع الماضي وصل لحد الثمانية في بعض الأماكن”.

واختتم بالقول: “البلاد حصلت في ظل إدارتي (إدراة ترامب) على الاستقلال في مجال الطاقة، والذي بدا للبعض ببساطة مستحيلا”.

المصدر: نوفوستي