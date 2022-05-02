“تقديرات حكومية”: نمو الناتج المحلي السعودي 9.6 بالمئة في الربع الأول

“تقديرات حكومية”: نمو الناتج المحلي السعودي 9.6 بالمئة في الربع الأول

السعودية – أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء في السعودية الصادرة، امس نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 9.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فنمو الربع الأول هو الأعلى خلال العشر سنوات الماضية، وبالتحديد منذ عام 2011.

نتج النمو المتوقع في الربع الأول على أساس سنوي، من ارتفاع القطاع النفطي 20.4 بالمئة، مع ارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات.

كما ارتفع القطاع غير النفطي 3.7 بالمئة، والقطاع الحكومي 2.4 بالمئة.

وتتوقع السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 7.4 بالمئة في 2022، في وقت توقع صندوق النقد الدولي نسبة النمو 7.6 بالمئة خلال العام الجاري.

والسعودية، أكبر مصدّر نفط في العالم بمتوسط يومي 7 ملايين برميل، وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة أوبك، بمتوسط يومي 10.3 ملايين برميل.

الأناضول