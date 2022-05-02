المكسيك – توج المهاجم الفرنسي في صفوف تيغريس، أندري بيار جينياك، هدافا للدوري الختامي في الدوري المكسيكي لكرة القدم للمرة الثالثة، برصيد 11 هدفا.

وسبق لجينياك، الذي خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 7 أهداف، أن توج هدافا للدوري الختامي عام 2016 (13 هدفا)، وللدوري الافتتاحي عام 2018 (14 هدفا).

ولم يخض مهاجم مرسيليا السابق المباراة الأخيرة لفريقه ضد أطلس بسبب معاناته من إصابة عضلية، لكن واحدا من منافسيه المباشرين، وهما الأوروغوياني رودريغو أغيري، مهاجم نيكاكسا، أو الأرجنتيني نيكولاس إيبانييس، من باتشوكا، تمكن من تخطيه وتجمد رصيدهما عند 9 أهداف.

وخاض جينياك البالغ 36 عاما، 16 مباراة جميعها كأساسي وسجل أهدافه الـ11 في 10 مباريات.

وقال جينياك على تويتر: “لا أملك سوى كلمات الشكر. أنا ممتن لزملائي، إلى الجهاز الفني ولمجلس الإدارة وإلى جميع أنصار الفريق الذين يجعلون كل شيء ممكنا”.

ومنذ قدومه إلى الدوري المكسيكي عام 2015، سجل جينياك 164 هدفا وبات أفضل هداف في تاريخ تيغريس. حاز في صفوف فريقه دوري أبطال كونكاكاف عام 2020 بالإضافة إلى الدوري الافتتاحي في الدوري المكسيكي أعوام 2015 و2016 و2017، والدوري الختامي عام 2019 والكأس السوبر المكسيكية عامي 2017 و2018.

المصدر: “أ ف ب”