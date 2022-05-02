إسبانيا – أصدر نادي فالنسيا المنافس الإسباني بيانا رسميا يوضح من خلاله حقيقة الأنباء التي تحدثت عن اقتراب لاعب وسط فريقه كارلوس سولير، من الانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الاثنين أن هناك اتفاقا بين برشلونة وفالنسيا حول انتقال كارلوس سولير إلى “كامب نو” معقل البرسا بداية من الموسم الجديد التي ستتكلف 20 مليون يورو.

وأضافت أن هذه الصفقة تعني بيع فرينكي دي يونغ، الذي يرغب رئيس البارسا خوان لابورتا في التخلص منه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأعلن فالنسيا من خلال بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي نفيه القاطع لوجود أي اتفاق أو مفاوضات مع نادي برشلونة لانتقال كارلوس سولير.

وأكد الخفافيش في بيانهم أن هناك مفاوضات مفتوحة مع سولير ووكلائه من أجل تمديد تعاقده مع فالنسيا والاستمرار لسنوات أخرى.

يذكر أن عقد كارلوس سولير ينتهي مع الخفافيش في صيف 2023، ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه على التجديد حتى الآن.

المصدر: “وكالات”