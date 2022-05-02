ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة جهودها في إطار حرصها على الرفع من كفاءة أداء عمل غرف التحكم الرئيسية لمنظومات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد، فإن هذا الأمر تمثل بقيام مجلس إدارة الشركة وعدد من المهندسين المختصين بجولة ميدانية إلى مركز التحكم الوطني والجهوي الغربية للإطلاع على سير أعمال تحديث شاشات العرض الحائطية الخاصة بغرفتي التشغيل للتحكم الوطني والجهوي الغربية.

وأضاف البيان: إن مجلس إدارة الشركة استمع للمهندسين المختصين على الغرف لشروح وافية حول آليات العمل لمساعدة المشغلين في مراقبة الشبكة الكهربائية.