إنجلترا – حرص محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على توجيه التهنئة للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022.

ونشر صلاح تغريدة له في صفحته الرسمية على موقع تويتر: “عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير”.

ويبقى مستقبل النجم المصري مع ليفربول الإنجليزي حديث الصحافة والإعلام، وذكرت صحيفة “تليغراف” البريطانية مؤخرا أنه في الوقت الذي أصبح فيه جيمس ميلنر البالغ 36 عاما قريبا من تمديد عقده لموسم آخر مع الريدز، فإن صلاح البالغ 29 عاما ما زال بعيدا عن ذلك الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح “لم يمنح ليفربول أي مؤشرات حول رغبته في التجديد”.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز بنهاية الموسم المقبل، ما قد يضع ليفربول في خانة ضرورة بيعه مع مطلع الموسم المقبل حتى لا يخسره مجانا بنهاية موسم 2022-2023.

المصدر: “وكالات”