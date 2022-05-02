مصر..”مهتز نفسي” يقتحم شقة في الطابق الرابع ويحرقها ومن ثم يقفز منها (صور)

مصر..”مهتز نفسي” يقتحم شقة في الطابق الرابع ويحرقها ومن ثم يقفز منها (صور)

مصر – أقدم رجل مهتز نفسيا على اقتحام شقة سكنية بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية المصرية، وطعن أحد ساكنيها، وأشعل النار فيها، ثم ألقى بنفسه من الشرفة.

وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة شخص مهتز نفسيا بإصابات بالغة إثر سقوطه من نافذة أحدي الغرف بالدور الرابع، واندلاع حريق في شقة سكنية بنفس البناية السكنية.

هذا وانتقلت قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية على الفور إلى موقع البلاغ، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية أن مقتحم الشقة مهتز نفسيا، ومدمن مخدرات، واقتحم الشقة وأصاب سيدة في يدها، وعندما استغاثت الأسرة أشعل النيران في الشقة، والقي بنفسه من الطابق الرابع.

تمت الإشارة إلى أن المتهم أصيب بإصابات بالغة، وبكسور مختلفة، ونزيف داخلي، إثر سقوطه على رأسه من الدور الرابع، وأصيبت السيدة بإصابات جرح في اليد وحالتها مستقرة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم التقاطه من مبنى مقابل، وثق سقوط المتهم والحريق في الشقة.

المصدر: “اليوم السابع”