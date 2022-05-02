إسبانيا – كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير لها امس الأحد، سر رفض لاعبي أتلتيكو مدريد، إقامة ممر شرفي لجاره اللدود ريال مدريد، عقب تتويج الفريق الملكي بلقب بطل “الليغا”.

وحسم ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، لصالحه مبكرا، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، إثر فوزه على ضيفه إسبانيول برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن لاعبي أتلتيكو مدريد رفضوا رفضا قاطعا إقامة ممر شرفي لريال مدريد، خلال “ديربي” مدريد، المقرر إقامته في ملعب “واندا متروبوليتانو”، يوم الأحد المقبل.

وقال خوسيه ماريا خيمينز، لاعب أتلتيكو مدريد، تعليقا على هذا الأمر: “نهنئ ريال مدريد على تحقيق اللقب، أعتقد أنهم يستحقون ذلك، لكننا نحترم جماهيرنا كثيرا”.

وبدوره قال حارس المرمى السلوفيني، يان أوبلاك، قائد أتلتيكو الثاني: “أنا من أولئك الذين لا يحبون القيام بممر، لكن النادي سيقرر وسنفعل ما هو ضروري”.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنهم في أتلتيكو مدريد اتخذوا بالفعل قرارا منذ أيام.

وأوضحت: “الجميع لن ينظر للأمر بمثابة التهنئة وإنما يعتبرونه إذلالا، نظرًا للحساسية المفرطة بين الفريقين”.

ولم ينس أتلتيكو مدريد الواقعة ذاتها بعد تتويجه بلقب بطل “الليغا” عام 2014، حيث فاز في الجولة الأخيرة، وكانت أمامه 3 مباريات تالية ضد ريال مدريد، واحدة بنهائي دوري أبطال أوروبا، والأخرى في كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى مباراة الذهاب ضمن الدور، في ملعب “سانتياغو برنابيو”، ولم يصنع “الميرنغي” ممرا للاعبي “الروخي بلانكوس”.

كما أنهم يتذكرون كلمات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، عندما أكد في عام 2018، أن فريقه لن يقوم بإقامة ممر شرفي لبرشلونة.

وقال زيدان وقتها: “أعتقد أننا نعطي الكثير من الاهتمام بشأن الممر، لديهم لقب الدوري، وهو ما أرادوه، والممر غير مهم، سواء بالنسبة لهم أو لنا، لقد قلنا بالفعل إنه لن يتم القيام بذلك”.

المصدر: وكالات