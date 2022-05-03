ليبيا – قال رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ”تيار التأزيم” “اتوجه بتحية خاصة للشعب الليبي جمعاء وبداية نترحم على شهدائنا الابرار ونتمنى الشفاء العاجل لمرضانا وللجرحى واتوجه بتحية خاصة لعلمائنا الاجلاء في ليبيا وفي مقدمتهم مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني”.

أبو سهمين أضاف خلال مداخلة عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد “هؤلاء الذين دائماً تولوا ان ينيروا لنا الطريق ويرشدونا للصواب فيما يتعلق بتطبيق أحكام شريعتنا الإسلامية التي يجب ان نلتزم بها في حياتنا الدنيا لكي ننال رضى الله سبحانه واتوجه بالشكر والتقدير لكل المرابطين في ميدان الشهداء الذين عقدوا العزم وحملوا الامانه من اجل قيام الدولة المدنية واستمرارها من اجل رفض عسكرة الدولة”.

وتوجه في ختام حديثه بتحية خاصة للمهجرين من بنغازي ودرنة والمنطقة الشرقية والغربية ولكل مهجر عن بيته واهله وموطنه الاصلي، متمنياً لهم عودة ميمونه عاجلة حسب تعبيره.