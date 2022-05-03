بروكسل – كشفت تقارير صحفية عن سعي الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية من غرب القارة لاستبدال واردات الغاز من روسيا، بالإضافة إلى جهود لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن نسخة مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي إن “دول إفريقيا، وخاصة في الجزء الغربي من القارة، مثل نيجيريا والسنغال وأنغولا، تقدم إمكانات غير مستغلة في مجال الغاز الطبيعي المسال”.

كما يخطط الاتحاد الأوروبي أيضا لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر وإسرائيل، لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بحلول الصيف المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لدعم مضاعفة الطاقة الإنتاجية لممر الغاز الجنوبي، الذي تستورد القارة العجوز من خلاله الغاز من أذربيجان، إلى 20 مليار متر مكعب سنويا.

ومن المقرر أن تتبنى المفوضية الأوروبية وثيقة حول “التعاون الخارجي في قطاع الطاقة” هذا الشهر.

المصدر: “نوفوستي”